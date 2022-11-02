أذربيجان: اعتقال مجموعة مسلحة تدربت في إيران

أعلن جهاز المخابرات والأمن التابع للحكومة الأذرية، اعتقال "مجموعة مسلحة" تلقت تدريبات وتمويلا من قبل جهاز المخابرات الإيرانية للعمل ضد أذربيجان.

ووفقا لوكالة الأنباء الأذرية، شكلت وكالة المخابرات والأمن الخاصة الإيرانية هذه المجموعة المسلحة غير الشرعية "سرا" من خلال التحريض على "أفكار دينية متطرفة".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بالنسخة الفارسية اليوم الأربعاء، أن "أعضاء هذه المجموعة المعروفة باسم حركة الوحدة الإسلامية، سافروا إلى إيران وسوريا عبر دول مختلفة للمشاركة في دورات تدريبية عسكرية والحصول على أموال".

وجلبت تلك المجموعة أيضًا كتبًا ومقاطع فيديو حول "المواقف الدينية المتطرفة ضد أفكار التنمية الحديثة والحكم العلماني" إلى أذربيجان.

وبحسب جهاز الأمن الوطني الأذري، تم اعتقال أحد المشتبه بهم أثناء "محاولته ارتكاب عمل إرهابي" في بلد آخر.

وشهدت العلاقات بين طهران وباكو توترا في الأعوام الأخيرة وفي ذروة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي العام الماضي، تصاعدت التوترات بين أذربيجان وإيران بسبب فرض رسوم وغرامات على الشاحنات الإيرانية، ونشرت إيران قواتها العسكرية على الحدود مع أذربيجان وحذرت مما أسمته بـ"الوجود الإسرائيلي" على حدودها مع أذربيجان.

وأجرت إيران في آب/أغسطس الماضي، مناورات عسكرية على حدود أذربيجان، وقالت إن المناورات العسكرية كانت لإرسال رسالة "لإسرائيل وتنظيم داعش".