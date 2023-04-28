تنشر للمرة الأولى.. صور ترصد الأجواء في البيت الأبيض أثناء عملية اغتيال أسامة بن لادن

تنشر للمرة الأولى.. صور ترصد الأجواء في البيت الأبيض أثناء عملية اغتيال أسامة بن لادن

إرم نيوز

أفرجت مكتبة باراك أوباما الرئاسية حديثا عن صور ترصد الأجواء داهل البيت الأبيض خلال الغارة التي تم تنفيذها عام 2011 والتي استهدفت المجمع الذي كان يقطن فيه أسامة بن لادن.

وتظهر الصور الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وهو يتابع العملية السرية للغاية رفقة مسؤولين من إدارته بينهم الرئيس الحالي جو بايدن، وهيلاري كلينتون.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنها حصلت على أكثر من 900 صورة تم التقاطها داخل البيت الأبيض أثناء تنفيذ الغارة.

وهذه مجموعة من الصور اختارتها الصحيفة من بين مئات الصور، ترصد الأجواء.

باراك أوباما في غرفة العمليات في البيت الأبيض يناقش المهمة ضد أسامة بن لادن في 1 مايو 2011

باراك أوباما في غرفة العمليات في البيت الأبيض يناقش المهمة ضد أسامة بن لادن في 1 مايو 2011

جالسًا على طاولة اجتماعات غرفة العمليات من اليسار إلى اليمين: رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولين، ووزير الدفاع روبرت إم جيتس، ونائب الرئيس جو بايدن، والرئيس باراك أوباما، ومستشار الأمن القومي توم دونيلون، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ورئيس موظفي البيت الأبيض بيل دالي.

جالسًا على طاولة اجتماعات غرفة العمليات من اليسار إلى اليمين: رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولين، ووزير الدفاع روبرت إم جيتس، ونائب الرئيس جو بايدن، والرئيس باراك أوباما، ومستشار الأمن القومي توم دونيلون، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ورئيس موظفي البيت الأبيض بيل دالي.

أوباما والعميد في سلاح الجو، الجنرال براد ويب في غرفة الانتظار.

أوباما والعميد في سلاح الجو، الجنرال براد ويب في غرفة الانتظار.

هذه هي الصورة التي نشرها البيت الأبيض في 2 مايو 2011 لينقل للجمهور ما حدث خلال الغارة على مجمع أسامة بن لادن، في ذلك الإصدار الأصلي وفي هذا الرد الحالي على طلب قانون حرية المعلومات، تم حجب الوثيقة السرية التي شوهدت أمام كلينتون من قبل البيت الأبيض.

هذه هي الصورة التي نشرها البيت الأبيض في 2 مايو 2011 لينقل للجمهور ما حدث خلال الغارة على مجمع أسامة بن لادن، في ذلك الإصدار الأصلي وفي هذا الرد الحالي على طلب قانون حرية المعلومات، تم حجب الوثيقة السرية التي شوهدت أمام كلينتون من قبل البيت الأبيض.

أوباما والفريق بأكمله يجتمعون مرة أخرى في غرفة الاجتماعات الكبيرة في مجمع غرفة العمليات.

أوباما والفريق بأكمله يجتمعون مرة أخرى في غرفة الاجتماعات الكبيرة في مجمع غرفة العمليات.

مولين في المنتصف، بقميص أسمر وربطة عنق داكنة.

مولين في المنتصف، بقميص أسمر وربطة عنق داكنة.

مستشار الأمن القومي توم دونيلون إلى اليسار، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وكلابر.

مستشار الأمن القومي توم دونيلون إلى اليسار، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وكلابر.

رودس وأوباما ودالي.

رودس وأوباما ودالي.

أوباما على الهاتف بينما ماكدونو ورودس ودونيلون، كلهم ​​جالسون على اليمين، يجرون تغييرات في اللحظة الأخيرة على خطابه. لم تتمكن صحيفة The Post من التعرف على الرجل الموجود على اليسار.

أوباما على الهاتف بينما ماكدونو ورودس ودونيلون، كلهم ​​جالسون على اليمين، يجرون تغييرات في اللحظة الأخيرة على خطابه. لم تتمكن صحيفة The Post من التعرف على الرجل الموجود على اليسار.

يقف مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان فايفر ورودس ودالي وبايدن على أهبة الاستعداد، بينما ينهي أوباما العمل على خطابه.

يقف مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان فايفر ورودس ودالي وبايدن على أهبة الاستعداد، بينما ينهي أوباما العمل على خطابه.

السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جاي كارني وبايدن وأوباما.

السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جاي كارني وبايدن وأوباما.

مولين وبايدن.

مولين وبايدن.

تم نشر هذه الصورة من قبل البيت الأبيض في 2 مايو 2011. جالسًا من اليسار، كلابر، ودونيلون، وبانيتا، ومولن، وكلينتون وبايدن.

تم نشر هذه الصورة من قبل البيت الأبيض في 2 مايو 2011. جالسًا من اليسار، كلابر، ودونيلون، وبانيتا، ومولن، وكلينتون وبايدن.

واتخذ أوباما في 29 أبريل 2011 قرار الموافقة على مخطط شن غارة على مجمع سكني في أبوت آباد في باكستان، أكدت تقارير استخباراتية أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يقطن فيه، ولكن بسبب ظروف متعلقة بالطقس تم تأجيل العملية إلى الأول من مايو.

أمريكا

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