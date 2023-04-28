تنشر للمرة الأولى.. صور ترصد الأجواء في البيت الأبيض أثناء عملية اغتيال أسامة بن لادن

أفرجت مكتبة باراك أوباما الرئاسية حديثا عن صور ترصد الأجواء داهل البيت الأبيض خلال الغارة التي تم تنفيذها عام 2011 والتي استهدفت المجمع الذي كان يقطن فيه أسامة بن لادن.

وتظهر الصور الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وهو يتابع العملية السرية للغاية رفقة مسؤولين من إدارته بينهم الرئيس الحالي جو بايدن، وهيلاري كلينتون.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنها حصلت على أكثر من 900 صورة تم التقاطها داخل البيت الأبيض أثناء تنفيذ الغارة.

وهذه مجموعة من الصور اختارتها الصحيفة من بين مئات الصور، ترصد الأجواء.