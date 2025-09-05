"نحن من يقرر من يبقى".. باكستان ترد على طلب تعليق ترحيل الأفغان

قالت الحكومة الباكستانية الجمعة "نحن من يقرر من يبقى"، بعد أن حضّ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إسلام أباد على تعليق عمليات ترحيل الأفغان بعد الزلزال الذي أودى بأكثر من 2200 شخص في بلادهم.

وفي الأيام الأخيرة رحّلت باكستان آلاف الأفغان من حملة بطاقة لاجئ أصدرتها الأمم المتحدة إلى بلادهم، وقد تسارعت وتيرة العودة على الرغم من الزلزال المدمّر الذي ضرب أفغانستان في نهاية الأسبوع الماضي.

ودفع ذلك المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى توجيه نداء جاء فيه "في ضوء هذه الظروف، أناشد حكومة باكستان تعليق تنفيذ خطة إعادة الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني".

وتستضيف باكستان أعدادا كبيرة من الأفغان الذين فروا من العنف والأزمات الإنسانية التي تعصف ببلادهم منذ أكثر من أربعة عقود، من الغزو السوفياتي إلى استيلاء طالبان على الحكم في العام 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان في مؤتمر صحافي "يتعيّن على أي شخص بلا وثائق مغادرة البلاد. هذا ما تفعله باكستان وما سيفعله أي بلد آخر، لا سيما في أوروبا ودول أخرى.. إنها أرضنا، نحن من يقرر من يبقى فيها".

وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 270 ألفا من الأفغان عادوا إلى بلادهم واستقروا في مناطق محاذية لباكستان تضررت من جراء الزلزال.

وأفاد كثير من الأفغان الذين ينتظرون نقلهم إلى ألمانيا، بشن عمليات دهم لمراكز إيواء كانت السلطات الألمانية طلبت منهم ملازمتها بانتظار البت بأوضاعهم.