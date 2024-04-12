ما استراتيجيات المرشحين الفرنسيين في انتخابات البرلمان الأوروبي؟

قبل شهرين من بدء انتخابات البرلمان الأوروبي، تجري الحملات الانتخابية للمرشحين على قدم وساق في فرنسا، وهناك سبعة مرشحون رئيسيون يحصلون بانتظام على أكثر من 5% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، جميعهم لديهم اجتماع واحد على الأقل والعديد من الجولات الميدانية لصالحهم.

والمرشحون الرئيسيون هم، جوردان بارديلا (التجمع الوطني)، وهو المرشح الأبرز لدى الأوروبيين، لتحتدم المعركة بين فاليري هاير (النهضة الحاكم)، ورافاييل جلوكسمان (الحزب الاشتراكي-بلاس بوبليك)، ومانون أوبري (فرنسا المتطرفة)، وفرانسوا زافييه بيلامي (الجمهوري)، وماري توسان (الخضر )، وماريون ماريشال (الاسترداد!).

في 2019، تم تقديم ما لا يقل عن 34 قائمة، لكن 6 منها فقط حصلت على 5% على الأقل من الأصوات، وهو الحد الأدنى لإرسال المسؤولين المنتخبين إلى البرلمان الأوروبي، وبعد خمس سنوات، يبدو أن سبعة زعماء هذه المرة قادرون على تجاوز هذا الحاجز، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وتصدر جوردان بارديلا (التجمع الوطني)، وهو المرشح الأبرز لدى الأوروبيين، يليه فاليري هاير (النهضة الحاكم)، ثم رافاييل جلوكسمان (الحزب الاشتراكي-بلاس بوبليك)، ومانون أوبري (فرنسا المتمردة)، فرانسوا، وزافييه بيلامي (الجمهور يون)، وماري توسان (الخضر)، وماريون ماريشال (الاسترداد).

وحرصًا على إبقاء ائتلاف اليسار على قيد الحياة، وتشكيل قائمة مشتركة لليسار من أجل الانتخابات الأوروبية، اقترحت زعيمة الائتلاف مانون أوبري إلى حملة انتخابية مشتركة لجميع أحزاب اليسار.

استراتيجية اليسار

قال ماتياس تافيل، عضو البرلمان عن لوار أتلانتيك ومدير حملة مانون، "كنا نؤيد القائمة المشتركة ومن الواضح أننا نتحمل مسؤولية ارتباط الانتخابات الرئاسية الفرنسية بانتخابات البرلمان الأوروبي وجعل هذه الانتخابات قضية وطنية."، مضيفا أنه "إذا كانت درجاتنا في 9 يونيو/حزيران عالية، فسوف نتخذ مبادرات حتى تنطلق ديناميكية اتحاد اليسار مرة أخرى".

وأضاف تافيل أن "الدروس التي ينبغي تعلمها ستعتمد على المشاركة. ونحن نعلم جيدا أن الانتخابات الأوروبية التي يتأهف فيها واحد فقط من كل اثنين من الناخبين، أو حتى أقل، ليست في صالحنا. ولن يتم إصلاح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأوروبية ولقد رأينا ذلك مع نسبة 13% التي حصل عليها مرشح اليسار يانيك جادوت في عام 2019، والتي تبخرت بعد ذلك".

ويرى زعيم اليسار المتطرف، جون لوك ميلانشون أن الانتخابات الأوروبية ستكون "جولة أولى" من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027، ومع ذلك، فهو خيار محفوف بالمخاطر، لأن الاشتراكيين وعلماء البيئة والشيوعيين لن يفشلوا في الإشارة، في حالة حدوث نتيجة مخيبة للآمال لليسار المتطرف في 9 يونيو/حزيران، إلى أنه لا ينبغي بعد الآن أن تتولى الجبهة اليسارية قيادة اليسار.

من الواضح أنه إذا جاء مانون أوبري في المركز الأول على اليسار، فسوف يرى حزب "فرنسا المتمردة" في ذلك إشارة لإعادة إطلاق حزب ائتلاف اليسار بهدف 2027، وإلا فإن الحزب سيوضح أن درجاته ترجع إلى انخفاض المشاركة، ولتحقيق أهدافهم، خطط اليسار المتطرف لعقد مؤتمرات انتخابية عديدة مع مانون أوبري وجان لوك ميلانشون، فضلاً عن العديد من الرحلات الميدانية لتسليط الضوء على مواضيع معينة.

أما استراتيجية اليسار لائتلاف اليسار واليسار المتطرف لجان لوك ميلينشون، تعتزم الإصرار على ثلاثة محاور للحملة، هي مسألة السلام في أوكرانيا وغزة، ومسألة الحمائية الزراعية والصناعية على أبواب أوروبا، ومسألة من التقشف في الميزانية.

استراتيجية اليمين المتطرف

أما اليمين المتطرف، فيعتزم جوردان بارديلا، المفضل لدى استطلاعات الرأي لعدة أشهر، تجنب الأخطاء، ورفض رئيس قائمة حزب اليمين المتطرف الذي أسسه جان ماري لوبان ثلاث دعوات للمشاركة في مناظرات متلفزة.

وبعد المناظرة التي نظمتها Public-Sénat وفرانس إنفو، اختار جوردان بارديلا تخطي المناظرة التي جرت على قناة "فرانس24" وإذاعة فرنسا الدولية مساء الأربعاء، وذل لتجنب التناقض وعدم ارتكاب الأخطاء قبل شهرين من الانتخابات.

واختارت حملة حزب التجمع الوطني، تجنب الحديث عن مقترحاته للانتخابات الأوروبية، وعلى الرغم من استجابة حزب التجمع الوطني لطلبات فرانس 24 لنشر استراتيجيتهم للانتخابات، يفضل الحزب تسليط الضوء على مهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة.