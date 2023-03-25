غالانت يصعد احتجاجه ويهدد نتنياهو بالتصويت ضد خطة الإصلاح القضائي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالتصويت ضد خطة الإصلاح القضائي في الكنيست، في أحدث مواجهة علنية بين الجانبين على خلفية الأزمة التي خلفتها خطة الائتلاف الحكومي لإجراء تغييرات واسعة في القضاء.

وبحسب ما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن "وزير الدفاع لا يتردد في الاستمرار في التعبير عن معارضته للتشريع كما هو مقترح حاليا، وأوضح لنتنياهو أنه إذا لم يتم إيقاف التشريع في الأيام المقبلة أو لم يتم التوصل إلى حل وسط، فسوف يعارضه".