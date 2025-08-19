مصرع عشرات الأفغان المرحّلين من إيران بحادث حافلة

قتل أكثر من 50 شخصا الثلاثاء في غرب أفغانستان عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة: "بسبب السرعة المفرطة والإهمال انحرفت الحافلة عن الطريق الرئيسي واصطدمت بشكل خطير" بشاحنة في ولاية هرات.

وأفاد مسؤول إقليمي لوكالة "فرانس برس" بأن الحافلة كانت تقل أفغانا عادوا أخيرا من إيران وكانوا في طريقهم إلى العاصمة كابول، ضمن عملية ترحيل ضخمة في الأشهر الأخيرة.

وقالت الشرطة في منطقة غوزارا في ضواحي مدينة هرات حيث وقع الحادث، إن دراجة نارية كانت جزءا من الحادث أيضا.

وكان معظم الضحايا في الحافلة، فيما قتل شخصان كانا في الشاحنة، بالإضافة إلى راكبين كانا على متن الدراجة النارية.

وحوادث الطرق شائعة في أفغانستان ويعود ذلك جزئيا إلى حالة الطرق السيئة بعد عقود من الحرب والقيادة المتهورة وعدم وجود تنظيم.