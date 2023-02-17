مقترح لإنهاء محاكمة نتنياهو بصفقة "الإقرار بالذنب"

ورفضت بهاراف ميارا طلبًا من الرئيس الإسرائيلي للسماح لنتنياهو بالتدخل في المفاوضات الدائرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، وتمسكت برأيها، كما أنها رفضت طلبًا مماثلًا من فريق رئيس الوزراء قُدم لها قبل أيام.

وبحسب التقرير العبري، فإن "رفض المستشارة القانونية للحكومة تدخل نتنياهو في الخطة القضائية بأي شكل من الأشكال نابع من قلقها على أن ينظر إلى موافقتها على أنها قرار ذو طابع سياسي، وتعتبر ذلك فخًا من الائتلاف الحكومي".

صفقة معدلة

وأشار التقرير إلى أن "فكرة العودة لصفقة الإقرار بالذنب لنتنياهو تأتي من أجل السماح له بالتدخل بالمفاوضات المتعلقة بالخطة القضائية، على اعتبار أنه الشخص الوحيد القادر على إحداث انفراجة بتلك المفاوضات".

وبين التقرير العبري أنه "في حال موافقة رئيس الوزراء على الصفقة، فإنه سيتم سحب بند (وصمة العار)، وهو أحد البنود المثيرة للخلاف بين فريق نتنياهو والمدعي العام السابق أفيخاي ماندلبليت، والذي رفض حذفه".

وأكد أن "فكرة تمرير صفقة نتنياهو مع الادعاء العام ظهرت أكثر من مرة في المباحثات غير المعلنة بين الائتلاف والمعارضة"، في إشارة إلى أنه جرى مناقشتها باستفاضة، ويمكن أن تكون أحد الحلول للأزمة الحالية.

خلافات داخل المعارضة

وأشار التقرير إلى وجود خلافات بين أحزاب المعارضة حول الشروط المتعلقة بالمفاوضات مع ائتلاف نتنياهو، مبينًا أنه في الوقت الذي اشترط فيه زعيم المعارضة يائير لابيد تجميد الخطة القضائية لستين يومًا، نفى زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس موافقته على ذلك.

واقترح لابيد قبل عدة أيام، تجميد إجراءات التشريع للخطة القضائية لستين يومًا قبل التصويت عليها بالقراءة الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل افساح المجال أمام الرئيس الإسرائيلي لإدارة الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة.