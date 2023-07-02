بعد التمرد في روسيا.. إسرائيل تستعد لاستقبال عشرات الآلاف من المهاجرين

وأفادت الصحيفة أنه منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، هاجر حوالي 60 ألف شخص من روسيا لإسرائيل، ومن المتوقع الآن توسيع الهجرة إلى 100 ألف مهاجر على الأقل.

وأشارت إلى وجود تعقيدات في عملية الهجرة من روسيا، حيث ترى إسرائيل أن الوكالة اليهودية بروسيا في وضع حساس، وبما أن الإجراءات القانونية ضدها ما زالت معلقة، فإن السلطات الروسية تراقب كل خطوة، وبالتالي فإن قدرتها على المشاركة في جلب المهاجرين محدودة.

كما ناقش مكتب رئيس الوزراء هذه المسألة خلال الاجتماع، حيث جرى تأكيد الالتزام بمساعدة المؤسسات اليهودية في روسيا للاستمرار في العمل.

في غضون ذلك، يستغرق ترتيب الهجرة من خلال منظمة "Nativ" في روسيا، انتظار الموعد 8 أشهر. ولهذا السبب اختار الآلاف في العامين الماضيين تسوية وضعهم كمهاجرين فقط بعد وصولهم إلى إسرائيل.