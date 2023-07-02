بعد التمرد في روسيا.. إسرائيل تستعد لاستقبال عشرات الآلاف من المهاجرين
أجرت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، تقييما للوضع في أعقاب تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تقرر التحضير لزيادة الهجرة من روسيا إلى إسرائيل.
وبحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإنه نظرا للوضع الحساس والقرارات التي اتخذت في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد محاولة التمرد العسكري لقوات "فاغنر" بقيادة يفغيني بريغوجين في روسيا، برزت ضرورة مراجعة الحسابات؛ سواء في الجوانب الأمنية، أو بشأن من يحق لهم الهجرة من روسيا.
وأفادت الصحيفة أنه منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، هاجر حوالي 60 ألف شخص من روسيا لإسرائيل، ومن المتوقع الآن توسيع الهجرة إلى 100 ألف مهاجر على الأقل.
وأشارت إلى وجود تعقيدات في عملية الهجرة من روسيا، حيث ترى إسرائيل أن الوكالة اليهودية بروسيا في وضع حساس، وبما أن الإجراءات القانونية ضدها ما زالت معلقة، فإن السلطات الروسية تراقب كل خطوة، وبالتالي فإن قدرتها على المشاركة في جلب المهاجرين محدودة.
كما ناقش مكتب رئيس الوزراء هذه المسألة خلال الاجتماع، حيث جرى تأكيد الالتزام بمساعدة المؤسسات اليهودية في روسيا للاستمرار في العمل.
في غضون ذلك، يستغرق ترتيب الهجرة من خلال منظمة "Nativ" في روسيا، انتظار الموعد 8 أشهر. ولهذا السبب اختار الآلاف في العامين الماضيين تسوية وضعهم كمهاجرين فقط بعد وصولهم إلى إسرائيل.
تقصير الإجراءات
وتعد معاملات التجنيس في إسرائيل طويلة، ويبدو أن إسرائيل في هذه المرحلة ما زالت غير قادرة على تلبية الطلب.
أعدت وزارة الهجرة والاستيعاب 40 ألف مهاجر من روسيا للهجرة لإسرائيل في عام 2023، بينما الآن في غضون نصف العام، هناك 60 ألف مهاجر مؤهل من روسيا (وصل 20 ألفًا هذا العام و 40 ألفًا في العام السابق).
بدوره، قال يائير سموليانوف، وهو مدير استيعاب الهجرة في "The Million Lobby"، وهي جمعية تعمل على تعزيز حقوق 1.2 مليون إسرائيلي ناطق بالروسية "لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا الوزارات الحكومية لأسابيع عديدة.. وأخبرناهم عن الوضع المتفجر في روسيا، وعن حقيقة أن المهاجرين الروس يرغبون في الهجرة لإسرائيل بأعداد كبيرة، لكنهم في إسرائيل أوضحوا لنا أن الحرب تدور فقط في أوكرانيا".
وتابع: "سيصل عشرات الآلاف من المهاجرين الروس لإسرائيل في الأشهر المقبلة، ونحن الآن نحذر وندعو إلى القيام على الفور بزيادة الميزانية لاستيعاب المهاجرين والنظر في آليات التجنيس السريع في إسرائيل".
المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية