زيلينسكي يصل هولندا ويعتزم زيارة المحكمة الجنائية الدولية

ونشرت الوكالة صوراً عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكراني.

ووفقاً للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي الخميس المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.

ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطاباً بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.