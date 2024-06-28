بعد "سقوطه" في المناظرة.. بايدن يعد أنصاره بـ"النهوض مجددا"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عزمه خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيئ في المناظرة التي خاضها الخميس في وجه منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه قادر على النهوض مجددا.

ووجه بايدن، انتقادات لاذعه لمنافسه ترامب، متهما إياه برفض الإجابة 3 مرات، خلال مناظرة بينهما، عن قبول نتائج الانتخابات المقبلة.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد دافع بايدن عن نفسه، بعدما وصف كثيرون أداءه بـ"الضعيف" وقال: "عندما تسقط يمكنك النهوض مرة أخرى.. أنوي الفوز بهذه الانتخابات"، مؤكدا بأن "ترامب كذب بشأن دعمه لقدامى المحاربين".

وقال بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وأضاف "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجددا".

وعقب موجة الانتقادات التي لاحقت الرئيس بعد المناظرة، أكد مسؤول حملة بايدن بأن الأخير "لن ينسحب" من سباق الانتخابات 2024، وقال المتحدث باسم الحملة سيث شوستر، في رسالة نصية: "بالطبع لن ينسحب".

وتعرض بايدن، لانتقادات كبيرة من قبل الديمقراطيين، بعد مناظرته مع ترامب، واعترف بعضهم بأن ذلك سيثير المحادثات حول ما إذا كان ينبغي استبدال الرئيس، على رأس القائمة الديمقراطية قبل مؤتمر أغسطس.

وعزا البيت الأبيض خشونة صوت بايدن خلال المناظرة إلى تعرضه لـ"نزلة برد"، وفي بعض الأحيان فقد سلسلة أفكاره أو واجه صعوبة في توضيح وجهة نظره.