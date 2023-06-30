العراقي الذي أحرق مصحفاً في السويد يعتزم تكرار فعلته

أعلن العراقي الذي أحرق الأربعاء مصحفاً أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، أنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون عشرة أيام، رغم التنديد الواسع.

وقال سلوان موميكا، وهو عراقي يبلغ 37 عاماً فرّ من بلاده إلى السويد، لصحيفة "إكسبرسن" السويدية: "في غضون عشرة أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفاً أمام السفارة العراقية في ستوكهولم".

وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وقد تلقى "آلاف التهديدات بالقتل".