وزير أمريكي: إدارة ترامب ليست مستعجلة لإقالة باول

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ليست في عجلة من أمرها لترشيح رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليحل محل جيروم باول.

وأضاف بيسنت في مقابلة على تلفزيون بلومبيرغ، نقلتها "رويترز": "نحن بصدد بدء العملية، من الواضح أنه سيكون قرار الرئيس ترامب، ولسنا في عجلة من أمرنا".

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وتنتهي فترة ولاية باول في مايو/ أيار عام 2026، لكن من المقرر أن يبقى في منصبه رئيسًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي حتى يناير/كانون الثاني عام 2028.

ودعا ترامب مرارًا باول إلى الاستقالة، لكنه قال إنه لن يقيله.

وقال بيسنت في مقابلة أخرى، بُثت أمس الثلاثاء، إن باول ليس في حاجة إلى الاستقالة حاليًا.

وردًّا على سؤال عما إذا كان يجري النظر في ترشيح ميشيل بومان، وهي أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال بيسنت: "لن أذكر أسماء، لكن هناك مرشحين، وكما قلت، هناك عدة رئيسات لبنوك احتياطي اتحادي في الولايات، وهناك نساء رائعات خارج مجلس الاحتياطي الاتحادي".

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وبين بيسنت أنه لا يزال يعقد اجتماعات دورية مع باول، لكنه لم يخبره ما إذا كان سيترك منصبه قبل عام 2028.

وأضاف: "أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا جدًا بالنسبة للمؤسسة، وأعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا جدًا بالنسبة له شخصيًا".