مسؤول عسكري: إسرائيل ليست أولوية بايدن وعين الرئيس على الولاية الثانية

شدد مسؤول عسكري سابق في الجيش الإسرائيلي على أنه يجب على القادة الإسرائيليين عدم الاستمرار في انتقاد صفقة تبادل السجناء التي توصل إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إيران.

وقال الميجور جنرال/احتياط تاميير هايمن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، إن "على الإسرائيليين أن يفهموا أن "الثعلب العجوز" في البيت الأبيض يعطي الأولوية لحملة إعادة انتخابه.

وتأتي تصريحات المسؤول السابق عقب تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقد فيها صفقة "تبادل السجناء" بذريعة أن الأموال ستساعد إيران على تمويل وكلائها "الإرهابيين".

وأضاف هايمن الذي يشغل الآن منصب مدير معهد دراسات الأمن القومي "INSS"، إن الصفقة المبدئية لتبادل سجناء وإلغاء تجميد مليارات الدولارات لإيران، ستشكل دفعة كبيرة للرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية القادمة.