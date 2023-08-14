مسؤول عسكري: إسرائيل ليست أولوية بايدن وعين الرئيس على الولاية الثانية
شدد مسؤول عسكري سابق في الجيش الإسرائيلي على أنه يجب على القادة الإسرائيليين عدم الاستمرار في انتقاد صفقة تبادل السجناء التي توصل إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إيران.
وقال الميجور جنرال/احتياط تاميير هايمن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، إن "على الإسرائيليين أن يفهموا أن "الثعلب العجوز" في البيت الأبيض يعطي الأولوية لحملة إعادة انتخابه.
وتأتي تصريحات المسؤول السابق عقب تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقد فيها صفقة "تبادل السجناء" بذريعة أن الأموال ستساعد إيران على تمويل وكلائها "الإرهابيين".
وأضاف هايمن الذي يشغل الآن منصب مدير معهد دراسات الأمن القومي "INSS"، إن الصفقة المبدئية لتبادل سجناء وإلغاء تجميد مليارات الدولارات لإيران، ستشكل دفعة كبيرة للرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ودعا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X" -تويتر سابقًا- إلى عدم الاستخفاف بالثعلب العجوز في البيت الأبيض، الذي قلل من فرص حدوث تصعيد أمني مع إيران، وفي الوقت ذاته يروج "لاتفاق سلام تاريخي" من شأنه أن يمنحه إنجازًا كبيرًا في حملته الانتخابية ضد الرئيس الأسبق ومرشح الحزب الجمهوري الأبرز "دونالد ترمب" .
وحول اتفاق تطبيع العلاقات المحتمل بين إسرائيل والسعودية الذي يرعاه البيت الأبيض، اعتبر "هايمن" أن أي تقدم يتم إحرازه في هذا الاتجاه سيكون مرتبطًا بالسياسة الداخلية الأمريكية.
وأوضح أن طلب الرئيس بايدن تقديم تنازلات مهمة للفلسطينيين كجزء من الاتفاق، سيقود إلى تهدئة الديمقراطيين "التقدميين" في الكونغرس.
وزعم"هايمن" أن الاتفاق ربما يندرج ضمن إستراتيجية أمريكية مصممة للدخول بقوة إلى العام الانتخابي 2024.
المصدر: صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"