ردًا على حرق المصحف.. سفارة أمريكا في تركيا تحذر من هجمات "انتقامية" محتملة

وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، من بينها سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحذيرات أمنية يوم الجمعة من هجمات محتملة على دور للعبادة ردا على وقائع منفصلة جرى فيها حرق مصاحف في السويد وهولندا والدنمارك.

وحذرت تركيا مواطنيها يوم السبت من "هجمات محتملة بدافع رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وهجمات عنصرية" في الولايات المتحدة وأوروبا.