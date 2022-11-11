زعيم سنة إيران يهاجم القوات الأمنية ويرفض ربط المحتجين بالخارج

هاجم مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي زعيم السنة في إيران، وإمام صلاة الجمعة في مدينة زاهدان، القوات الأمنية في بلاده، قائلا إن "القوات المسلحة يجب أن تموت من أجل الناس، لا تقتل الناس".

وقال خلال صلاة الجمعة إن "الحكومة هي المسؤولة عن خدمة هؤلاء الناس، وإذا احتج الناس انظر إلى نقاط ضعفك، ولا تلوم العدو، ولا تقل إن العدو هو من استفز، دعونا نرى نقاط ضعفنا في تطبيق العدالة وتقديم الخدمات".

وأضاف مولوي أن "الناس الذين يصرخون اليوم ليسوا بسبب الأجانب، بل لأنهم يتعرضون لمضايقات ومحاصرة"، منتقداً في الوقت ذاته "انعدام الحرية".

وأشار إلى أنهم "يقولون لو لم تكن هناك حرية لما استطعت قول هذه الأشياء، لا هذا ليس صحيحاً، ولكن لو كانت هناك حرية لكانت حرية الأحزاب والتنظيمات، كم عدد الصحفيين في السجن الآن؟".

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "احتجاجات خرجت مناهضة للحكومة عقب صلاة الجمعة في مدن زاهدان وايرانشهر وسروان وخاض وغيرها".

وأظهرت مقاطع فيديو المحتجين وهم يهتفون "الموت لخامنئي، والموت للحرس".

وفي الـ30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، شهدت مدينة زاهدان عاصمة سيستان وبلوشستان احتجاجات شعبية على خلفية تورط قائد شرطة باغتصاب فتاة بلوشية.

وأسفرت تلك الاحتجاجات جراء عنف قوات الشرطة عن مقتل نحو 96 شخصاً فيما أصيب 300 بجروح، بينما قالت السلطات الرسمية إن عدد القتلى 21 شخصاً، وكان ذلك بسبب قيام مسلحين ينتمون لتنظيم جيش العدل بمهاجمة مركز للشرطة في زاهدان.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مولوي عبد الحميد مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في احتجاجات مدينة خاش، التي شهدتها المدينة عقب صلاة الجمعة.