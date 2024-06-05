اعتقال إيراني بعد تعليقه بـ "نقطة" على منشور لخامنئي (صورة)

وكان حسين شنبه زاده قد كتب في وقت سابق: "تم بتر يد ثلاثة أو أربعة من السجناء في المركز الصحي بالسجن خلال عام تقريبًا عندما كنت في سجن إيفين (شمالي طهران)، وكانوا يفرغون المستوصف من السجناء المرضى، ويحضرون المقصلة... ويقطع الجلاد أصابع الرجل، وعلى الفور يبدأ تضميد الجراح".

ونشط حسين شنبه زاده، بشكل مجهول تحت اسم "محرر حساب" عبر منصة أكس، وتم التعرف عليه عام 2019 واعتقاله بتهمة أمنية.

وحكمت عليه "المحكمة الثورية" في طهران بالسجن 5 سنوات و 10 أشهر بتهمتي "إهانة المقدسات وزعيم الجمهورية الإسلامية والدعاية ضد النظام"، كان منها 3 سنوات و6 أشهر قابلة للتطبيق.

وبعد إطلاق سراحه، كتب على صفحته أنه أطلق سراحه بعفو خامنئي لأنه لم يرتكب إثما.

وقام حسين شنبه زاده بتحرير أعمال أدبية من بينها كتابات للكاتب المصري نجيب محفوظ.