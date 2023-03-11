عضو كنيست إسرائيلي يطالب بحرمان الفلسطينيين في "حوارة" من أموال التبرعات

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية"، تسفي سوكوت، بمصادرة الأموال التي جُمعت من أجل الفلسطينيين في قرية حوارة بالضفة الغربية، والذين تعرضوا لهجمات عنيفة من قبل المستوطنين الشهر الماضي.

وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إن "طلب سوكوت جاء في أعقاب إطلاق الناشط اليساري يايا فينك حملة لجمع تبرعات من أجل الفلسطينيين في حوارة؛ لتعويضهم عن إحراق المستوطنين لمنازلهم وممتلكاتهم".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن "الناشط اليساري الإسرائيلي نجح في جمع أكثر من 1.5 مليون شيكل للفلسطينيين في قرية حوارة (حوالي 420 ألف دولار أمريكي)".