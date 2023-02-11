واشنطن: روسيا خسرت نصف دباباتها في أوكرانيا

ويتزامن تقدير والندر التي لم تقدّم رقما دقيقا لعدد الدبابات التي خسرتها روسيا منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مع استعداد كييف لتلقي دبابات غربية ثقيلة من مؤيديها الغربيين.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت أن دبابات بريطانية من طراز تشالنجر 2 سترسل إلى أوكرانيا في آذار/مارس فيما قالت ألمانيا إنها سترسل مجموعة من دبابات ليوبارد 2 إلى كييف بحلول نيسان/أبريل.

بدورها، تعهّدت الولايات المتحدة إرسال 31 من دباباتها إم1 أبرامز لكن يتوقّع أن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا وقتا أطول.