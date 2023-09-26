وصفت الوضع بـ "المروع".. مسؤولة أمريكية تعلن عن مساعدات عاجلة للأرمن

ناشدت مسؤولة أمريكية كبيرة أذربيجان، اليوم الثلاثاء، بتسهيل توصيل مساعدات إنسانية ضرورية للمدنيين الأرمن في إقليم ناغورنو قرة باغ، واصفة الوضع هناك بأنه "مروع".

وخلال زيارة إلى أرمينيا قالت سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية قيمتها 11.5 مليون دولار.

وأضافت أن "من المهم للغاية" أن يتم السماح للمراقبين المستقلين ومنظمات الإغاثة بالوصول إلى الناس الذين ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساعدة في ناغورنو قرة باغ.