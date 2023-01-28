هجوم القدس.. أمريكا تقدم المساعدة لإسرائيل والأمم المتحدة تدعو لضبط النفس
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه فريقه للأمن القومي بتقديم المساعدة لنظرائهم الإسرائيليين بعد مقتل 8 وإصابة عشرة في إطلاق نار على معبد يهودي على أطراف القدس الجمعة.
وقالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "ندين بشدة الهجوم الشنيع المروع الذي وقع هذا المساء في معبد يهودي بالقدس، نشعر بالصدمة والحزن بسبب فقدان الأرواح".
وأضافت "الهجوم وقع بشكل درامي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست الذي يحيي فيه العالم ذكرى من ماتوا في الهولوكوست".
من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش "قلق للغاية" بسبب التصعيد الحالي للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ويدعو "لأقصى درجات ضبط النفس" الجمعة.
وقال المتحدث إن غوتيريش أدان بشدة هجوم اليوم الذي أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل وأصاب عشرة آخرين في معبد يهودي على أطراف القدس.
من جانبه أدان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الهجوم .
وقال كليفرلي في بيان عبر موقع تويتر "الهجوم على مصلين في معبد في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) و(عشية) السبت (يوم الراحة الأسبوعية لليهود)، أمر مروع. نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين".