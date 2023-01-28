هجوم القدس.. أمريكا تقدم المساعدة لإسرائيل والأمم المتحدة تدعو لضبط النفس

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه فريقه للأمن القومي بتقديم المساعدة لنظرائهم الإسرائيليين بعد مقتل 8 وإصابة عشرة في إطلاق نار على معبد يهودي على أطراف القدس الجمعة.

وقالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "ندين بشدة الهجوم الشنيع المروع الذي وقع هذا المساء في معبد يهودي بالقدس، نشعر بالصدمة والحزن بسبب فقدان الأرواح".

وأضافت "الهجوم وقع بشكل درامي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست الذي يحيي فيه العالم ذكرى من ماتوا في الهولوكوست".