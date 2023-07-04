مدريد تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين من الجزائر إلى إسبانيا (فيديو)

وجرى توقيف 15 شخصا في جنوب إسبانيا في إطار هذه العملية، التي نُفّذت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" والسلطات الألمانية والنروجية، وأودع 13 منهم السجن على ذمة التحقيق.

وخلص التحقيق إلى أنّ هذه الشبكة المتورطة أيضاً في تهريب المخدرات والأسلحة نقلت "أكثر من 200 مهاجر" إلى إسبانيا من الجزائر "في قوارب سريعة يقودها مسلّحون".

وطلب المهرّبون "ما بين 7 آلاف و20 ألف يورو من كلّ شخص" لمساعدته على عبور البحر الأبيض المتوسط، حسب الشرطة.