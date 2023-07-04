مدريد تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين من الجزائر إلى إسبانيا (فيديو)
أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة دولية هرّبت أكثر من 200 مهاجر سوري وجزائري إلى إسبانيا من الجزائر.
وقالت الشرطة في بيان قد "تمّ تفكيك شبكة إجرامية متعدّدة الجنسيات كانت تنقل مهاجرين سوريين وجزائريين إلى الاتّحاد الأوروبي"، مبينة أن "الشبكة تتمّ قيادتها من ليبيا وإسبانيا ولديها خلايا في السودان وليبيريا والجزائر".
وجرى توقيف 15 شخصا في جنوب إسبانيا في إطار هذه العملية، التي نُفّذت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول" والسلطات الألمانية والنروجية، وأودع 13 منهم السجن على ذمة التحقيق.
وخلص التحقيق إلى أنّ هذه الشبكة المتورطة أيضاً في تهريب المخدرات والأسلحة نقلت "أكثر من 200 مهاجر" إلى إسبانيا من الجزائر "في قوارب سريعة يقودها مسلّحون".
وطلب المهرّبون "ما بين 7 آلاف و20 ألف يورو من كلّ شخص" لمساعدته على عبور البحر الأبيض المتوسط، حسب الشرطة.
وكانت هذه الشبكة تزوّد السوريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا بالأوراق والتأشيرات لنقلهم إلى ليبيا، عبر السودان أو لبنان، ثم إلى الجزائر.
وتعتبر إسبانيا، إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا.
وارتفع عدد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى السواحل الاسبانية وجزر البليار بنسبة 29,22% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب وزارة الداخلية الإسبانية.