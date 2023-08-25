الكرملين: بوتين سيلتقي أردوغان قريبا ولن يحضر قمة العشرين بالهند
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر أيلول المقبل شخصيا.
جاء الإعلان عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين بشدة.
وربما يواجه بوتين خطر الاعتقال عند سفره إلى الخارج، حيث حضر الرئيس الروسي هذا الأسبوع اجتماعا لقادة مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة في جنوب أفريقيا عبر رابط فيديو.
في غضون ذلك، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن هناك "تفاهما" على عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والروسي قريبا.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تركيا هذا الشهر لكن لم يتم تحديد موعد بعد، فيما لم يذكر بيسكوف، المكان المتوقع للاجتماع.
وتسعى تركيا لإقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق ساعدت أنقرة في التوسط فيه الصيف الماضي يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
وانسحبت موسكو من الاتفاق الشهر الماضي؛ بسبب عدم قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاق.