إيران تعلق على تأكيد أمريكا تواجد زعيم "القاعدة" الجديد على أراضيها

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد قال أمس الأربعاء: "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة بأن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران".

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا، الثلاثاء، ورد فيه أنّ الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن سيف العدل أصبح زعيم تنظيم القاعدة.

لكن التنظيم لم يعلنه رسميا بعد "أميرا" له؛ بسبب الحساسية إزاء مخاوف سلطات طالبان في أفغانستان التي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قُتل بصاروخ أمريكي في منزل في كابول العام الماضي، وفق تقرير الأمم المتحدة.

كما ذكر التقرير الأممي أن تنظيم القاعدة "حساس تجاه مسألة قيادة سيف العدل بسبب إقامته في إيران ذات الغالبية الشيعية".

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن "مكان تواجده يثير تساؤلات لها تأثير على طموحات القاعدة لتأكيد قيادتها حركة عالمية في مواجهة تحديات تنظيم داعش المنافس لها".

وساعد العدل في بناء القدرة العملياتية لتنظيم القاعدة، ودرّب بعض الأشخاص الذين شاركوا في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وفق المنظمة الأمريكية "مشروع مكافحة التطرف".