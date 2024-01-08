قرار "كوسكو".. رسالة صينية شديدة اللهجة لإسرائيل

ويأتي القرار بالتزامن مع حملة إسرائيلية إعلامية تدعو إلى مراجعة مخاطر العلاقات بين بكين وتل أبيب، في ظل الموقف الذي أبدته الصين من الحملة العسكرية على قطاع غزة، والذي عدَّته إسرائيل "منحازًا لحماس".

وذكر موقع "غلوبس" العبري، مساء الأحد، أن دليله على أن قرار الصين بعيد عن خطر الحوثي، هو أن إيران "لن تسمح لأذرعها بمهاجمة سفن صينية"، كما إن شركات شحن أخرى فضَّلت مواصلة وجهتها لإسرائيل قادمة من البحر الأحمر بصرف النظر عن المخاطر.

ورأى الموقع أن مؤشرات عديدة سبقت قرار عملاق السفن الصيني، منها أن شركة فرعية تتبعها وهي OOCL ومقرها هونغ كونغ، أعلنت وقف الإبحار إلى إسرائيل قبل أن تتراجع، فضلًا عن قرار صادر عن هيئة الجمارك الصينية بتقييد سلع محددة تذهب إلى إسرائيل؛ خشية وصولها للجيش في حربه على الفلسطينيين.

وطالب الموقع بتسمية الأمور بأسمائها الصحيحة، وعلَّل ذلك بأن "الصين تريد تقييد إسرائيل في محاولة للتأثير على حربها ضد إيران وأذرعها".