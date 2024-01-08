قرار "كوسكو".. رسالة صينية شديدة اللهجة لإسرائيل
ترك قرار مجموعة الشحن الصينية العملاقة كوسكو (COSCO Shipping Lines) المملوكة للدولة، بتعليق عمليات الشحن إلى إسرائيل، أصداءً في وسائل الإعلام العبرية.
وجاء القرار، الذي لم يصدر به بيان رسمي من الشركة، في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب حالة من التوتر الأمني؛ جراء التهديدات الحوثية، واضطرار بعض الشركات لتحويل مساراتها الملاحية.
وقرأت مصادر إسرائيلية القرار الذي صدر عن الشركة بأنه "رسالة صينية بشأن منظومة العلاقات مع إسرائيل"، واستبعدت الربط بينه وبين تهديدات ميليشيا الحوثي على الممرات الملاحية.
ويأتي القرار بالتزامن مع حملة إسرائيلية إعلامية تدعو إلى مراجعة مخاطر العلاقات بين بكين وتل أبيب، في ظل الموقف الذي أبدته الصين من الحملة العسكرية على قطاع غزة، والذي عدَّته إسرائيل "منحازًا لحماس".
وذكر موقع "غلوبس" العبري، مساء الأحد، أن دليله على أن قرار الصين بعيد عن خطر الحوثي، هو أن إيران "لن تسمح لأذرعها بمهاجمة سفن صينية"، كما إن شركات شحن أخرى فضَّلت مواصلة وجهتها لإسرائيل قادمة من البحر الأحمر بصرف النظر عن المخاطر.
ورأى الموقع أن مؤشرات عديدة سبقت قرار عملاق السفن الصيني، منها أن شركة فرعية تتبعها وهي OOCL ومقرها هونغ كونغ، أعلنت وقف الإبحار إلى إسرائيل قبل أن تتراجع، فضلًا عن قرار صادر عن هيئة الجمارك الصينية بتقييد سلع محددة تذهب إلى إسرائيل؛ خشية وصولها للجيش في حربه على الفلسطينيين.
وطالب الموقع بتسمية الأمور بأسمائها الصحيحة، وعلَّل ذلك بأن "الصين تريد تقييد إسرائيل في محاولة للتأثير على حربها ضد إيران وأذرعها".
ومضى قائلًا إن الصين، أكبر مستوردي النفط في العالم، تعد الهدف التصديري الأهم بالنسبة لإيران، بواقع 91% من صادرت طهران النفطية، متجاوزة بذلك كل العقوبات الدولية، لتبلغ الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين في الشهور العشرة الأخيرة 1.05 مليون برميل يوميًّا، أي بزيادة 60% مقارنة بالفترة التي سبقت العقوبات في 2017.
ووفق التقرير، تعلم الصين أن بحوزتها أدوات ضغط على إسرائيل، ومن ذلك ميناء حيفا الذي تسيطر على جزء منه، كما يمكنها الضغط بورقة "كوسكو" بعد أن زادت إسرائيل تبعيتها لها في السنوات الأخيرة وأصبحت الأكثر تعاونًا مع شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM).
وقدَّر أن إسرائيل في حاجة لخبراء أفذاذ لكي يمكنها أن تخرج من الأزمة، ليحددوا لها كيف يمكنها أن تتحرر من تبعيتها ومن الأغلال الصينية، وذكر أنه "على إسرائيل أن تدرك أنه مثلما تجسد حماس إيران، فإن الصين هي إيران أيضًا".
وأشار الموقع إلى أن الشركة الصينية لم تكشف عن موقفها هذا رسميًّا، وحين توجه إليها للاستفسار رفضت التعليق.