تقرير: زعيم "فاغنر" انتهى.. لكن ماذا خلّف وراءه؟

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير صدر الجمعة، أن الجيش الروسي لا يزال يعاني ضعفاً في التواصل والتنسيق والقيادة، لكن الأسوأ من ذلك كله - كما يقول محللون - هو أنه يعاني تدنياً في المعنويات جرّاء تمرد مجموعة "فاغنر".

وتجمع آراء غربية عديدة على أن انتهاء التمرد بهذه السرعة، لا يعني أن الأمر قد استتب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن سيد الكرملين بعد هذه المحاولة الانقلابية لم يعد كما كان قبلها.

وتسبب يفغيني بريغوجين قائد قوات "فاغنر" في إحداث فوضى في روسيا، حيث أثار تمرده أسوأ أزمة عصفت بالبلاد منذ ثلاثة عقود، ثم أرسل بعد ذلك إلى منفى غير مؤكد، إضافة إلى انتقادات للجيش الروسي أكسبته جحافل من الأتباع، فضلًا عن المشاكل التي خلقها داخل الرتب العسكرية.

ويقول المحللون العسكريون إن من المرجح أن تتفاقم المشاكل التي أحدثها بريغوجين في الجهاز العسكري، ما يثير غضبًا بين القوات، ويزيد انخفاض الروح المعنوية لدى الجيش، إضافة إلى الافتقار العام للقيادة والسيطرة والتسلسل الهرمي الصارم.

وزيادة على ذلك، هناك مشاكل أخرى تتعلق بالفساد في الجيش، ونقص المعدات واللوجستيات الضرورية، وغياب التقييم العام الصادق للحرب في أوكرانيا.