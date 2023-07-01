تقرير: زعيم "فاغنر" انتهى.. لكن ماذا خلّف وراءه؟
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير صدر الجمعة، أن الجيش الروسي لا يزال يعاني ضعفاً في التواصل والتنسيق والقيادة، لكن الأسوأ من ذلك كله - كما يقول محللون - هو أنه يعاني تدنياً في المعنويات جرّاء تمرد مجموعة "فاغنر".
وتجمع آراء غربية عديدة على أن انتهاء التمرد بهذه السرعة، لا يعني أن الأمر قد استتب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن سيد الكرملين بعد هذه المحاولة الانقلابية لم يعد كما كان قبلها.
وتسبب يفغيني بريغوجين قائد قوات "فاغنر" في إحداث فوضى في روسيا، حيث أثار تمرده أسوأ أزمة عصفت بالبلاد منذ ثلاثة عقود، ثم أرسل بعد ذلك إلى منفى غير مؤكد، إضافة إلى انتقادات للجيش الروسي أكسبته جحافل من الأتباع، فضلًا عن المشاكل التي خلقها داخل الرتب العسكرية.
ويقول المحللون العسكريون إن من المرجح أن تتفاقم المشاكل التي أحدثها بريغوجين في الجهاز العسكري، ما يثير غضبًا بين القوات، ويزيد انخفاض الروح المعنوية لدى الجيش، إضافة إلى الافتقار العام للقيادة والسيطرة والتسلسل الهرمي الصارم.
وزيادة على ذلك، هناك مشاكل أخرى تتعلق بالفساد في الجيش، ونقص المعدات واللوجستيات الضرورية، وغياب التقييم العام الصادق للحرب في أوكرانيا.
وقال المحلل العسكري الروسي ألكسندر غولتس: "كانت الإصلاحات التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن تهدف إلى إنشاء جيش أصغر حجمًا وأكثر رشاقة ومرونة"، مشددًا على أنه "لم يتم بناء الجيش لغزو دولة أوروبية كبيرة، لكن الرئيس بوتين كلف الجيش بمهمة تفوق سيطرته".
وأضاف: "روسيا لديها قوة. يمكنها كسب صراع محلي قصير، هذا كل شيء"، لكن الإصلاحيين فشلوا في تحقيق قدر أكبر من المرونة، الأمر الذي يتطلب إعطاء سلطة اتخاذ القرار للقادة في الميدان، حيث يتعارض ذلك مع المعايير الثقافية العميقة الجذور، لا سيما الميل إلى هيكل قيادة هرمي صارم، وقسوة بشأن خسائر الجنود التي يقول البعض إنها إرث من العهد السوفيتي.
ولفت زعيم مجموعة "فاغنر" الانتباه إلى حقيقة أن شركة "غازبروم" (شركة الطاقة الحكومية) أنشأت ثلاث مجموعات مسلحة خاصة، هي: "بوتوك" و"فاكيل وبلاميا" أو "ستريم"، و"تورتش وفليم"، موضحًا أن استقلالها عن وزارة الدفاع لا يزال غامضًا.
وعلى الرغم من أن الميليشيات الخاصة لا تزال غير قانونية في روسيا، وتحاول الحكومة الآن كبح جماحها، إلا أن مجموعة "فاغنر" حصلت على نحو مليار دولار في السنة الأولى من الحرب، ما يوفر حافزًا لإنشاء مثل هذه الجماعات، ويدلل على أنها تمتلك إمكانات هائلة لإحداث الفوضى.
وقال غولتس بعد التمرد: "أدرك كل من يحملون السلاح بأيديهم أنه يمكنهم استخدام هذه الأسلحة لمصلحتهم الخاصة، وليس لصالح الدولة".
وأشار تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن مسؤولين كبارًا في البنتاغون قالوا إن رد الكرملين على التمرد سلط الضوء على نقاط الضعف في هيكل القيادة والسيطرة للجيش الروسي، إضافة إلى عدم قدرته على الاستجابة بسرعة للتطورات غير المتوقعة، وضعف التنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.
وركز التقرير على أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين أصيبوا بدهشة، لأن مجموعة كبيرة من قوات "فاغنر" تقدمت على مسافة 125 ميلًا من موسكو، حيث لم يواجه المرتزقة أي مقاومة على الأرض، لكنهم أسقطوا نصف "دزينة" من طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية، ومركز قيادة المحمول جوًا.
وقال مسؤولو البنتاغون، إن هذا يعكس مرة أخرى، عدم وجود تنسيق بين القوات الجوية والبرية الروسية، فيما قال محللون عسكريون إن رد الفعل الصامت ربما كان أيضًا علامة على تعاطف العديد من الضباط والجنود مع المتمردين.
ومع ذلك، فإن بريغوجين بالغ في تقديراته، واعتقد أن شهرًا من المكالمات الهاتفية مع الضباط الذين يتذمرون من وزارة الدفاع يعني أن بعضهم سينضم إلى التمرد.
وشهدت روسيا ليلة عصيبة ونهارًا صيفيًا طويلًا بعد أن شن زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين، تمردًا واضحًا تجلى في إرساله قافلة مدرعة باتجاه موسكو، ما فتح باب التساؤلات عن مدى قوة قبضة فلاديمير بوتين على السلطة.
كما اتهم الرئيس الروسي حليفه السابق بالخيانة والشروع في تمرد مسلح، ووصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر".
وبحلول نهاية يوم السبت الماضي، أوقف بريغوجين مخططه، وأمر رجاله بالعودة إلى قواعدهم.
المصدر: نيويورك تايمز