بوتين: تحديث القوات النووية الروسية.. والتالي إدخال الذكاء الاصطناعي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحديث 95% من القوات النووية الإستراتيجية الروسية، وأن القوات الجوية تسلمت للتو 4 قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.
وقال بوتين: "التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري".
وأدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وأشاد الرئيس الروسي عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا بالجنود الذين يقاتلون هناك، ووصفهم بأنهم "أبطال" يقاتلون من أجل "الحقيقة والعدالة".
وفي الشهر الماضي، نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الشركة المصنعة لصاروخ "زيركون" الفرط صوتي قوله، إن إدخال الصاروخ إلى الخدمة "ليس إجراء سريعا"، ويحتاج "قدرا معينا من الاختبارات".