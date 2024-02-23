بوتين: تحديث القوات النووية الروسية.. والتالي إدخال الذكاء الاصطناعي

وأشاد الرئيس الروسي عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا بالجنود الذين يقاتلون هناك، ووصفهم بأنهم "أبطال" يقاتلون من أجل "الحقيقة والعدالة".

وفي الشهر الماضي، نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الشركة المصنعة لصاروخ "زيركون" الفرط صوتي قوله، إن إدخال الصاروخ إلى الخدمة "ليس إجراء سريعا"، ويحتاج "قدرا معينا من الاختبارات".