مستشارو بايدن يقرّون بوجود انتهاكات لبرنامج التجسس الأمريكي

أقر مستشارون للرئيس جو بايدن، الاثنين، بوجود انتهاكات لسلطات الرقابة المثيرة للجدل التي تسمح لوكالات أميركية بالتجسس على غير الأميركيين حول العالم، لكنهم لفتوا إلى أنها ضرورية للغاية بحيث لا يمكن التخلي عنها.

وأوصت لجنة استشارية مستقلة شكّلها البيت الأبيض بإدخال إصلاحات على السلطات المعروفة بالفقرة 702 من قانون التجسس الاستخباراتي الخارجي، لكنها لفتت إلى أن القانون الذي تم سنّه غداة الإخفاقات في مجال الاستخبارات، خلال هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية، لا غنى عنه بالنسبة للأمن القومي.

تسمح الفقرة 702 لوكالات الاستخبارات، مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، بإجراء عمليات رقابة إلكترونية تشمل الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في الخارج بدون الحاجة إلى إذن المحكمة، لكن تجديد الفقرة 702 في الكونغرس لدى انقضاء مهلتها، في كانون الأول/ديسمبر، يواجه مقاومة شديدة على خلفية الجدل المرتبط بعمليات التفتيش التي تستهدف المواطنين الأميركيين والأجانب على حد سواء.

وأوصت اللجنة الرئاسية بإصلاحات و"نظام مجدد" يحسّن طريقة استخدام القانون، وخلصت إلى أنه "للأسف، أدى التساهل وغياب الإجراءات المناسبة والحجم الهائل لعمليات التجسس إلى استخدام إف بي آي غير المناسب لسلطات الفقرة 702، وخصوصا الأبحاث المرتبطة بالأميركيين"، لكنها لفتت إلى "عدم وجود أدلة على سوء الاستخدام المتعمّد لهذه السلطات من قبل إف بي آي لأغراض سياسية"، كما خلصت إلى أنه حتى اللحظة، ثلاثة من ملايين المعلومات التي جُمعت عن طريق الفقرة 702 تخللتها "تجاوزات متعمّدة".