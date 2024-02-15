مسؤول روسي: اتصالات "رفيعة المستوى" بين موسكو وواشنطن

كشف مسؤول روسي عن وجود اتصالات بين موسكو وواشنطن، يجريها مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن "محادثات هاتفية متقطعة" تجري بين هؤلاء المسؤولين، مؤكدا أن موسكو تنقل "إشارات بشكل دائم" إلى واشنطن بشأن خطر التصعيد في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ريابكوف تعليقا على تقارير تحدثت عن اتصال هاتفي جرى في كانون الثاني/ يناير الماضي بين مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقال ريابكوف في هذا الصدد: "أنا لا أعلق على محتوى الاتصالات، لكن في بعض الأحيان تكون هناك محادثات هاتفية، ويتبادل مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين التقييمات".

وأضاف: "من جانبنا، يتم إرسال جميع الإشارات اللازمة إلى الإدارة الأمريكية، لكنني لست مستعدا للتعليق على تفاصيل. وبشكل عام، ليس من قواعد الاتصالات الدبلوماسية الكشف عن محتواها".