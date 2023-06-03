روسيا تتّهم الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على أجهزة آبل

اتّهم جهاز الأمن الروسي الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم سيبراني على آلاف من أجهزة آبل بعد إعلان شركة كاسبرسكي لاب الروسية للأمن السيبراني العثور على برمجية تجسس على هواتف آي فون يستخدمها موظفوها.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن وكالة الأمن القومي الأميركية "تتعاون بشكل وثيق" مع آبل بعد تعرّض آلاف من أجهزتها لقرصنة وتسريب أرقام هواتف أشخاص يعملون في سفارات روسية في الخارج.

من جهتها أعلنت كاسبرسكي أن باحثيها سبق أن عثروا في أجهزة تعمل بنظام التشغيل "آي أو اس" على برمجيات خبيثة وأن العشرات من موظفيها استُهدفوا.