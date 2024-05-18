مسيّرة تستهدف معسكرا لطالبان في أفغانستان

استهدفت طائرة مسيرة، السبت، معسكرا لقوة خاصة تابعة لطالبان، وفق ما ذكرت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية في ولاية لوجار، جنوب شرق العاصمة الأفغانية كابول، قولها إن "طائرة مسيرة استهدفت، صباح اليوم، معسكراً لمقاتلين من قوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة طالبان".

ووفق المصادر، "تم استهداف المعسكر المعروف باسم قلعة الصيد في مديرية محمد آغا بولاية لوجار بهجوم بطائرة دون طيار"، مشيرة إلى أن "سكان المدينة سمعوا دوي انفجارين مروعين وسط مدينة لوجار".

وبحسب المصادر، فإن "هذه الانفجارات كانت قوية لدرجة أنها ألحقت أضراراً بمنازل العديد من الأهالي في منطقة محمد آغا".

ولم ترد حتى كتابة الخبر أنباء عن خسائر أو ضحايا محتملين.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان، عبد المتين قاني، قال إن "الحادث نجم عن انفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحروب الماضية".

وتعد قاعدة "شكار قلعة" العملياتية والتعليمية أحد المراكز العسكرية المهمة لطالبان في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، ومن هذا المكان تغطي هذه المجموعة ولايات باكتيا وخوست وغزنة وبكتيكا وميدان وردك.