دراسة فرنسية: ارتفاع نسبة الشباب الراغبين في الانضمام للجيش

خلصت دراسة حديثة إلى أن المشاركة العسكرية في فرنسا شهدت تطورًا ملحوظًا في نظر الشباب؛ ما يشير إلى "استعادة الوطنية" وانخفاض مناهضة دخول الجيش على أساس العلاقة بين الأجيال السابقة.

ووفق صحيفة "لوموند"، فإن الدراسة التي أجرتها الباحثة آن موكسيل، تم تنفيذها صيف العام الماضي لحساب معهد البحوث الاستراتيجية للمدرسة العسكرية والتوجيه العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية.

وكشفت الدراسة الجوانب المتنوعة لعلاقة الشباب ما بين (18 - 25 عام ً ا) بالجيش الفرنسي.

وأظهرت النتائج زيادة كبيرة في استعداد الشباب للانخراط في الجيش، لا سيما في حالة الصراع.

وبحسب الصحيفة، تعكس الدراسة الاختلافات السياسية في الموقف تجاه المشاركة العسكرية، حيث أشارت إلى أن الشباب يميل إلى المشاركة السياسية في اليمين أكثر من الانضمام إلى الجيش بنسبة (69%) من عينة الدراسة.

كما تناولت الدراسة جانبا آخر مثيرا للاهتمام يتعلق بمقبولية استخدام السلاح النووي، مبينة أن نسبة الشباب الذين يميلون لاستخدام السلاح النووي، تجاوزت 49%؛ ما يعكس إزالة الحظر على هذه الأسلحة الضارة التي لها تأثير مدمر تاريخي.

وأشارت "لوموند" إلى أن الجيش يضم أكبر عدد من الموظفين في فرنسا، مع وجود 90 ألف شاب تقريبا.

واختتمت الصحيفة أن هذه الدراسة تعكس تحولًا في مواقف الشباب الفرنسيين حول المشاركة العسكرية، تحت عنوان "استعادة الوطنية" والتطور السياسي.

ودعت إلى إعادة "امتياز الجيش الأمة" وقدرات الصمود لجيل لا يعرف الحرب.