مساعد ترامب الشخصي يدفع ببراءته من تهم فيدرالية جديدة

دفع والت نوتا، المساعد الشخصي لدونالد ترامب، الخميس، ببراءته من تهم فيدرالية جديدة وُجهت إليه في قضية إخفاء الرئيس الأمريكي السابق وثائق سرية في منزله.

وتلاحق الحكومة الأمريكية، ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.

ونوتا، متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي.

وأنكر نوتا، أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس بشمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.

ورغم أن ترامب يواجه أيضًا تهمًا جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، إلا أنه لم يُطلب منه المثول، وأشار الأسبوع الماضي، إلى أنه سيدفع ببراءته.

كما تم اتهام مدير منتجع مارالاغو، كارلوس دي أوليفيرا، بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.