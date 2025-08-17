"حقائق جديدة".. كيف كسر ترامب بروتوكول السيارة في ألاسكا؟ (فيديو)

كشف مصدر مطلع على تنظيم القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، مؤخراً، أن ركوب الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيارة واحدة في مطار أنكوريج إلى مقر انعقاد المحادثات "لم يكن مخططا له، بل كان خطوة ارتجالية من ترامب"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأضاف المصدر أن "سيناريو اللقاء في المطار، افترض أن يستقلّ كلٌ من الزعيمين سيارته الخاصة، بوتين في سيارة ليموزين من طراز "أوروس"، وترامب في سيارة "كاديلاك - الوحش".

ووفقا للمصدر، لم تسر المراسم وفقا للخطة، ففي البداية، صعد الزعيمان المنصة معا لالتقاط صورة مشتركة، وليس من جهتين مختلفتين، كما كان مخططا له.

وأضاف: "ثم، وبشكل غير متوقع للمشاركين في الاجتماع، دعا الرئيس الأمريكي، الرئيس الروسي إلى سيارته، وهو ما وافق عليه بوتين بسهولة".

وأجرى بوتين وترامب، أمس السبت، محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

واستمرت محادثاتهما الضيقة، التي أُجريت على شكل "ثلاثة في ثلاثة"، ساعتين و45 دقيقة. وتألف الجانب الروسي من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أما الجانب الأمريكي فتألف من وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.