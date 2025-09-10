المفوضية الأوروبية تلوح بإجراءات جديدة لمعاقبة إسرائيل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين.

وأضافت أن المفوضية ستقترح أيضًا تعليقًا جزئيًّا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة.

وذكرت فون دير لاين أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتشهد الأوساط الأوروبية موجة تشدد تجاه إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان في الضفة الغربية.

ويوم الاثنين، ردّت إسرائيل على العقوبات التي فرضتها إسبانيا عليها بفرض حظر على دخول وزيرتين بالحكومة الإسبانية إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: إن رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز يحاول تحويل الانتباه عن فضائح الفساد التي تؤثر في حزبه الاشتراكي، ووصف إجراءات حكومة مدريد بأنها "معادية للسامية".

وعلى صعيد متصل، نقلت صحيفة "لو فيغارو"، عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله إن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل غير ممكن في ظل معارضة ألمانيا والمجر.