أول ظهور علني لابنة زعيم كوريا الشمالية
خطفت ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الجمعة، الأنظار خلال ظهورها لأول مرة بشكل علني مع والدها أثناء حضوره لعملية الإطلاق الصاروخية، لكنه لم يتم الكشف عن اسم الفتاة أو أي تفاصيل عنها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية: "إن كيم حضر عملية الإطلاق الصاروخية مع ابنته الحبيبة وزوجته".
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام حكومية كيم مبتهجا يسير أمام صاروخ عملاق برفقة ابنته التي كانت ترتدي سترة بيضاء وتنتعل حذاءً أحمر.
وقال خبراء، إنه من النادر جدا أن تأتي وسائل الإعلام الحكومية على ذكر أولاد كيم وقد يكون ذلك أول تأكيد رسمي لوجود ابنة لزعيم كوريا الشمالية.
وكان كيم جونغ أون، توعد بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازما وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف كيم: "ستردّ بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة". وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الجمعة.