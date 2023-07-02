سياسات إسرائيل في الضفة تهدد دخولها برنامج التأشيرات الأمريكي

تواجه إسرائيل، خطر استبعادها من برنامج الإعفاء من التأشيرات الأمريكية، بسبب تعامل الائتلاف الحاكم مع التوتر في الضفة الغربية، فيما كان حملة الجنسية الإسرائيلية يترقبون تطبيقه بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت في الـ30 من آذار/ مارس الماضي تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن من خلالها، استكمال المتطلبات التشريعية لإعفاء مواطنيه من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة، فيما ردَّت وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك بأن "إسرائيل لم تف بعد بتلك المتطلبات".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، حينذاك: "لا يزال على إسرائيل إنجاز عمل مهم لتلبية جميع متطلبات البرنامج بنهاية الـ30 من سبتمبر/ أيلول".