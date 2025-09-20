logo
"تهديد شديد اللهجة".. ترامب يتوعد "طالبان" ويطالبها بتسليم "باغرام"

دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان، وطالبها بإعادة تسليم قاعدة "باغرام" الجوية للولايات المتحدة.

وبعث ترامب تهديداً صريحاً، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، قائلاً: "إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بناها، الولايات المتحدة الأمريكية، فستحدث أمور سيئة".

منشور ترامب الذي هدد فيه أفغانستان

ويوم الجمعة، قال ترامب إنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على "باغرام" الجوية.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أنه "ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدًا".

وأدى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021 إلى استيلاء حركة "طالبان" على القاعدة.

وأعلن مسؤولون أفغان معارضتهم لعودة الوجود الأمريكي إلى البلاد.

