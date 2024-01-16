معلومات استخباراتية: على أوروبا الاستعداد لحرب مع روسيا

قالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إن على أوروبا الاستعداد للصراع مع روسيا خلال 3 أو 5 سنوات على أبعد تقدير، استنادا إلى معلومات المخابرات الإستونية.

وأفادت كالاس في مقابلة نشرتها صحيفة تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستشكل "تهديدا" للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). موضحة أن "الأمر يعتمد على مدى قدرتنا على الحفاظ على وحدة موقفنا فيما يتعلق بأوكرانيا".

ووجهت تقديرات إستونيا الاستخباراتية الناتو إلى تبني إستراتيجية "احتواء" روسيا، على المدى الطويل، على غرار الحرب الباردة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، أمس الثلاثاء، عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن البلاد تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بسخرية على الأنباء. وذهب المسؤول عن التواصل في الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى القول، إن على ألمانيا أن تقلق بشأن مشاركتها في الصراع في أوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها، موضحة أنها "منفتحة على الحوار"، ولكن يتعين على الغرب أن يتخلى عن "مسار عسكرة القارة".

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك، خلال اجتماع مع نظيرها الفرنسي ستيفان سيجورني، أمس الاثنين، إنه ينبغي دعم أوكرانيا حتى "يغادر الروس أراضيها".

ووافق وزير الخارجية الفرنسي على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم الأوكرانيين "طالما أنهم في حاجة إليه".

وفي السياق ذاته، غرّد زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، عبر منصة إكس، قائلا "تحتاج ألمانيا إلى بدء عمل عسكري ضد روسيا من أجل زرع الخوف بين شعبها، وبالتالي تجنب حدوث انفجار اجتماعي".

وكتب فيليبو "ستبدأ الاضطرابات في فبراير 2024 وتصل إلى ذروتها في عام 2025. ومن الواضح أن هذا يرجع إلى الاضطرابات الاجتماعية المتفجرة في ألمانيا وفي المزيد من البلدان".

ووفقا له، فإن الخطة العسكرية، التي يُزعم أن الجيش الألماني وضعها، "دقيقة للغاية" وتستهدف في المقام الأول الجمهور الداخلي للاتحاد الأوروبي لمنع حدوث انفجار اجتماعي.