تحقيق يكشف خفايا "تجارة الزئبق" المحظورة في غرب أفريقيا
نشرت مجلة "كوريه إنترناشونال" الفرنسية، اليوم الإثنين، تحقيقا عن تجارة الزئبق المحظورة في بوركينا فاسو التي تشهد انتعاشا على الرغم من آثار المادة المدمرة للبيئة والمؤثرة على صحة الإنسان.
وتتحكم في تجارة الزئبق المحظورة في بوركينا فاسو، شبكة واسعة تتكون من الموردين وتجار الجملة وصغار المشترين ومسؤولي نقاط إعادة شراء الذهب وعمال المناجم الحرفيين، بحسب تحقيق المجلة.
ونقلت المجلة عن عمال المناجم قولهم: "إن دائرة الإمداد بالمعدن السائل تنطلق من توغو على دراجات نارية تتجاوز دوائر الشرطة والرقابة الجمركية، وتكون محملة بالزئبق المعبأ في علب وزجاجات مصنفة في صناديق خشبية ويضاف إلى هذه البضائع السيانيد المادة السامة المتفجرة".
وبعد ذلك، يصل عمال التزود بالوقود إلى رواسب الذهب في موينونري القرية الواقعة في بوركينا فاسو بين حدود توغو وغانا وهي موطن لرواسب الذهب، وبمجرد وصولهم موينونري يتوجهون نحو المتاجر والمحلات المؤقتة المملوكة لتجار الجملة ومسؤولي إعادة الشراء.
استخدام الزئبق في التنقيب عن الذهب
ووفق ما نقلت المجلة عن مسؤولين عن تجارة الذهب في بوركينا فاسو، فإن استخدام الزئبق في التنقيب عن الذهب في بوركينا فاسو يعود إلى بداية القرن الـ21، وعمل الوسطاء على ضمان توريد الزئبق من توغو وغانا وكذلك نيجيريا إلى هذه القرية، إذ لا يزال هؤلاء الوسطاء مجهولين.
ومع ذلك، تضيف المجلة: "ليس هناك شك في أن قرية موينونري تشكل نقطة الدخول السرية للزئبق من توغو، حيث يمر الزئبق المستورد بشكل رئيس من بلدان في آسيا وأمريكا الجنوبية، عبر ميناء لومي في توغو ليصل إلى مواقع الذهب في بوركينا فاسو عبر دوائر غير قانونية".
وأكدت المجلة الفرنسية، أن السلطات البوركينابية حظرت استخدام الزئبق في التنقيب عن الذهب حيث وقّعت على اتفاقية سنة 2017 حظرت استخدام المواد الكيميائية، وخاصة الزئبق، في مواقع استخراج الذهب، مشيرة إلى أنه "وبشكل رسمي لم تعد بوركينا فاسو تستورد الزئبق منذ عام 2018، باستثناء حالة تصريح الاستيراد الخاص".
وفي هذه الحالة، تقول المجلة: "تضمن دولة العبور (توغو) التي توافق على طلب المستورد (بوركينا فاسو) حماية صحة الإنسان والبيئة والامتثال للتخزين المؤقت للمنتج"، لافتة إلى أنه "ووفقاً للاتفاق المبرم بين البلدين، تستفيد شحنة الزئبق من دعم محدد طوال عبورها البري من ميناء لومي إلى بوركينا فاسو. وعلى الرغم من هذا النظام، لا يزال من الممكن العثور على الزئبق بشكل غير قانوني في مواقع تعدين الذهب".
وبحسب الجمارك في بوركينا فاسو، تشير المجلة إلى أن "حركة المرور تبدأ أثناء إعادة شحن البضائع في ميناء لومي. وهذا بتواطؤ بعض الأشخاص في الميناء، يتم تحميل الزئبق والمواد الكيميائية مثل السيانيد والعصي المتفجرة المستخدمة لتفجير الصخور بالديناميت بطريقة احتيالية في شاحنات مع بضائع أخرى".
التهرب من الحواجز الجمركية
وأضافت: "بمجرد الخروج من الميناء، تبقى الشاحنات المحملة بالزئبق بضعة أيام في لومي وتقوم بتزويد عملاء الجملة في المدينة بكمية صغيرة بشكل سري. ويقوم هؤلاء العملاء بدورهم بإعادة تعبئة المعدن السائل في علب سعة 5 إلى 20 لترا ليتم تحميلها مثل البضائع في الصندوق الخلفي للسيارات السياحية ليتم نقلها إلى بوركينا فاسو".
وأثناء الرحلة، تواصل المجلة تحقيقها قائلة: "يبقى جزء من الزئبق في الأراضي التوغولية، خاصة في الجزء الشمالي منها، ليتمكن تجار الزئبق من إمداد مواقع الذهب في القرى الحدودية في بوركينا فاسو مثل موينونري. أما الجزء الآخر (الأكبر) يتم نقله إلى بوركينا فاسو عن طريق التهرب من الحواجز الجمركية".
وتطرقت إلى الخبراء الذين قالوا إنه لإنتاج 1 غرام من الذهب، يستخدم عامل المناجم الحرفي البوركيني 1.57 غرام من الزئبق، مشيرة إلى أنه "واستنادًا إلى خطة العمل الوطنية لتقليل أو حتى القضاء على الزئبق في تعدين الذهب الحرفي وضيق النطاق وفقًا لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 2020-2029، يتم استخدام حوالي 78 طنا من الزئبق سنويا في مواقع تعدين الذهب".
واختتمت المجلة تحقيقها بالإشارة إلى أن "الطلب الأكبر على الزئبق يأتي من المنطقة الجنوبية الغربية من بوركينا فاسو؛ بسبب ارتفاع إنتاجها من الذهب الحرفي؛ ذلك أن لتلك المنطقة مكانة رائدة في سلسلة إنتاج الذهب على المستوى الوطني، حيث يبلغ إنتاجها 9.5 طن من الذهب سنويا"، فيما يؤكد الحرفيون أنه لا يمكن استخراج الذهب بشكل فعال دون استخدام الزئبق رغم حظره، وأنه ليس لديهم بديل لاستخدامه بدلا منه.