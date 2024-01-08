تحقيق يكشف خفايا "تجارة الزئبق" المحظورة في غرب أفريقيا

نشرت مجلة "كوريه إنترناشونال" الفرنسية، اليوم الإثنين، تحقيقا عن تجارة الزئبق المحظورة في بوركينا فاسو التي تشهد انتعاشا على الرغم من آثار المادة المدمرة للبيئة والمؤثرة على صحة الإنسان.

وتتحكم في تجارة الزئبق المحظورة في بوركينا فاسو، شبكة واسعة تتكون من الموردين وتجار الجملة وصغار المشترين ومسؤولي نقاط إعادة شراء الذهب وعمال المناجم الحرفيين، بحسب تحقيق المجلة.

ونقلت المجلة عن عمال المناجم قولهم: "إن دائرة الإمداد بالمعدن السائل تنطلق من توغو على دراجات نارية تتجاوز دوائر الشرطة والرقابة الجمركية، وتكون محملة بالزئبق المعبأ في علب وزجاجات مصنفة في صناديق خشبية ويضاف إلى هذه البضائع السيانيد المادة السامة المتفجرة".

وبعد ذلك، يصل عمال التزود بالوقود إلى رواسب الذهب في موينونري القرية الواقعة في بوركينا فاسو بين حدود توغو وغانا وهي موطن لرواسب الذهب، وبمجرد وصولهم موينونري يتوجهون نحو المتاجر والمحلات المؤقتة المملوكة لتجار الجملة ومسؤولي إعادة الشراء.