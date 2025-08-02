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اتفاق بين رواندا والكونغو على إطار اقتصادي ضمن اتفاق السلام

اتفاق بين رواندا والكونغو على إطار اقتصادي ضمن اتفاق السلام
خلال توقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغوالمصدر: منصات الخارجية الأمريكية
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 4:07 ص

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفقتا، الجمعة، على الخطوط العريضة لإطار التكامل الاقتصادي الإقليمي؛ إذ يتخذ البلدان خطوات نحو تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه في واشنطن في يونيو/ حزيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن المبادئ المتفق عليها أمس الجمعة تلخص إطار العمل الذي يتضمن عناصر التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية وسلاسل توريد المعادن والمتنزهات الوطنية والصحة العامة.

وكانت رواندا والكونغو قد وقعتا اتفاق سلام في واشنطن في يونيو/ حزيران في محادثات أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "رويترز".

ويهدف الاتفاق إلى إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.

وكجزء من الاتفاق، اتفقت كينشاسا وكيغالي على إطلاق إطار تكامل اقتصادي إقليمي في غضون 90 يوماً.

وقال مصدر مطلع إنه تم الاتفاق على مسودة أولية لإطار العمل وستكون هناك الآن فترة للمساهمة للحصول على رد فعل القطاع الخاص والمجتمع المدني قبل أن يتم وضع اللمسات النهائية عليه.

ويأتي إعلان، الجمعة، بعد أن عقد البلدان أول اجتماع للجنة الإشراف المشتركة، الخميس، في خطوة نحو تنفيذ اتفاق واشنطن للسلام، حتى مع عدم الوفاء بالالتزامات الأخرى.

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