سيول: كوريا الشمالية أطلقت ما يُشتبه في أنه صاروخ بالستي عابر للقارات

أطلقت كوريا الشمالية، الجمعة، ما يُشتبه في أنه صاروخ بالستي عابر للقارات (ICBM)، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية في الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول دفاعي، قوله إن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية "تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات"، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول إطلاقا".

وقال كيشيدا: "الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو"، واصفا عملية الإطلاق الصاروخية هذه بأنها "غير مقبولة إطلاقا".

وأشار إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس صاروخا باليستيا، وحذرت من ردود عسكرية أكثر غضبا على محاولات الولايات المتحدة تعزيز وجودها الأمني في المنطقة مع حلفاءها. وقالت إن واشنطن تقوم "بمقامرة ستندم عليها".

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عددا قياسيا من اختبارات إطلاق الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي.