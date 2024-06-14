خبراء: مبادرة بوتين حول أوكرانيا هي "الأخيرة" وتبعات رفضها خطيرة

ويرى خبراء روس أن "هذه المبادرة قادرة على إنهاء الصراع إذا كانت أوكرانيا تريد السلام بشكل حقيقي، وأن كييف قادرة على تطبيق ما جاء فيها في حال لم تصغ للغرب الذي يريد إطالة أمد الصراع".

في حين رأى آخرون أن أوكرانيا والغرب بشكل جماعي سيرفضان هذه المبادرة، لكن تبعات هذا الرفض ستكون كبيرة جدا على كييف وقيادتها".

مبادرة تنهي الصراع إلى الأبد

يقول الباحث في الشؤون السياسية فلاديمير تشوروشكين إن "المبادرة التي طرحها بوتين اليوم يجب أن تستغلها أوكرانيا بشكل جيد؛ لأنها ستكون الأخيرة".

ويضيف تشوروشكين، لـ"إرم نيوز"، أن "روسيا وضعت السقف لما تريده من كييف، وهذه الخطوط الحمراء لموسكو، وهي تفتح ذراعيها للسلام، وإذا رفضت ستكون المبادرة القادمة من طرف روسيا هي استسلام أوكرانيا".

ويتابع: "هي مبادرة جاءت في وقت مناسب علها تكون على طاولة المجتمعين غدا في سويسرا؛ كون هذا المؤتمر لا يملك أجندة لكي يناقشها، فبوتين قدم لهم هذه المبادرة المدروسة والعملية والمنطقية لكي يخرج مؤتمر سويسرا بنتائج".

ويخوض الباحث الروسي في تفاصيل هذه المبادرة بالقول: "بنودها واضحة جدا، إنهاء قضية إقليم دونباس بشكل كلي، ووقف الصراع، وتثبيت نقاط للسلام وفق حيادية أوكرانيا، التي يجب أن تقتنع بها لإنهاء الحرب".