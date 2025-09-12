logo
جورجيا: المتفجرات المضبوطة بحوزة أوكرانيَّين كانت متجهة إلى روسيا

جورجيا: المتفجرات المضبوطة بحوزة أوكرانيَّين كانت متجهة إلى روسيا
دورية شرطة في العاصمة تبليسيالمصدر: غيتي إيمجز
قالت جورجيا، الجمعة، إن المتفجرات التي كانت بحوزة أوكرانيَّين موقوفَين في البلاد كانت متجّهة إلى روسيا لاستخدامها في هجوم تخريبي.

وأوقفت السلطات أوكرانيَّين الخميس للاشتباه في تهريبهما متفجرات تستخدم لأغراض عسكرية من تركيا المجاورة، بحسب "فرانس برس".

وقالت وكالة الأمن القومي في جورجيا إن أحد المحتجزَين جنّدته وكالة الأمن الأوكرانية، وإن الجهاز "سيتم تسليمه إلى روسيا الاتحادية".

وكان مخططا نقل الجهاز إلى مبنى سكني في تبليسي، وفقا للوكالة.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات تخريبية بعيدا من خطوط المواجهة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وامتنعت جورجيا، وهي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من دعم أوكرانيا عسكريا أو فرض عقوبات على موسكو على خلفية الحرب.

ويتّهم معارضون حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بالسعي للتقرب من موسكو، رغم تزايد المواقف المناهضة لروسيا في البلاد.

 

