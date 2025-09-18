إعلام عبري: مشروع نووي تركي يثير قلقاً أمنياً في إسرائيل

طرحت حكومة أنقرة عطاءات لبناء 3 مفاعلات نووية جديدة، في محاولة لتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي في سوق الطاقة النووية، في خطوة تثير قلقا إسرائيليا كبيرا، بحسب موقع "نتسيف" العبري.

وقال التقرير، إن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاشير، أعلن اعتزام بلاده تدشين مفاعلات متطورة بشكل مستقل، لتعزيز أمنها في مجال الطاقة، وتقليل اعتمادها على مصادر أجنبية، مشيرًا إلى أنه تقرر فتح باب تقديم العطاءات للمشاركة في المشروع حتى نهاية العام الجاري 2025.

ولفت موقع "نتسيف"، المحسوب على دوائر أمنية في تل أبيب إلى أن إعلان الوزير كاشير، حمل صدى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مارس/ آذار 2025، التي أكد فيها "نية تركيا تطوير مفاعل نووي معياري (منخفض الطاقة نسبيًّا) بمفردها، وبالتالي تعزيز مكانتها في سوق الطاقة النووية.

ويتزامن الإعلان عن عطاءات المشروع النووي التركي الجديد مع عمليات تدشين أول محطة للطاقة النووية في تركيا بمساعدة روسية، وهي محطة "أكويو"، الواقعة بمحافظة مرسين جنوب البلاد.

وفي تعقيبها على المشروع التركي، أبدت مصادر أمنية في تل أبيب قلقًا بالغًا من الأصوات القادمة من أنقرة، وقالت إن "إسرائيل تقف وحدها ضد التطلعات النووية الإقليمية، وهي التي انفردت بردع إيران، وجمَّدت ولو نسبيًّا برامجها النووية".

وتوقعت مصادر "نتسيف" سرعة تركيا بعد تشغيل المفاعلات النووية في إنتاج رؤوس نووية، ومحاولة الانضمام إلى نادي الدول التي تمتلك القنابل النووية".

وترى تركيا أيضًا، وفق التقرير، "عجز الولايات المتحدة المستمر في منع إيران من امتلاك سلاح نووي؛ لذلك تستعد لاستغلال فراغ الردع الاستراتيجي في الإقليم عبر بناء المفاعلات".