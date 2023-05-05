لافروف: واشنطن كانت على علم بهجوم الكرملين

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عقب اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أنّ الهجوم الأوكراني الذي استهدف الكرملين بمسيّرتين ما كان ليحصل دون أن تكون واشنطن على علم به.

وقال لافروف خلال زيارة للهند "هذا عمل عدائي، من الواضح أنّه ما كان ممكنا لإرهابيي كييف أن يرتكبوه دون علم أسيادهم"، حسب قوله.