لافروف: واشنطن كانت على علم بهجوم الكرملين
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عقب اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أنّ الهجوم الأوكراني الذي استهدف الكرملين بمسيّرتين ما كان ليحصل دون أن تكون واشنطن على علم به.
وقال لافروف خلال زيارة للهند "هذا عمل عدائي، من الواضح أنّه ما كان ممكنا لإرهابيي كييف أن يرتكبوه دون علم أسيادهم"، حسب قوله.
وأكد لافروف أيضا أن بلاده ستتّخذ "إجراءات ملموسة" للردّ على مهاجمة الكرملين عبر طائرات مسيرة، قائلا: "سنرد ليس بالكلام ولكن بإجراءات ملموسة".
وتؤكّد روسيا أنّ دفاعاتها الجوّية أسقطت فوق الكرملين طائرتين أوكرانيتين دون طيّار كانتا تحاولان اغتيال الرئيس بوتين، في الوقت الذي نفت كييف أيّ ضلوع لها في هذا الهجوم، في حين شكّكت واشنطن في صحّة الاتّهامات الروسية.