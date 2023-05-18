ما هو "يوم القدس" ولماذا يثير التوتر الإسرائيلي الفلسطيني؟

يشارك القوميون الإسرائيليون في مسيرة بالحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس، اليوم الخميس، بمناسبة احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، في استعراض سنوي يعتبره الفلسطينيون استفزازاً.

وفيما يلي تفاصيل "يوم القدس" ولماذا يثير مخاوف من تجدد العنف:

ما هو يوم القدس؟

حاربت إسرائيل عدداً من الجيوش العربية في حرب 1967 التي استولت فيها على أراض، من بينها القدس الشرقية، وقد تحتشد في الاحتفال السنوي جموع تصل إلى عشرات الآلاف.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية منذ ذلك الحين، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي، وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها الأبدية. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.