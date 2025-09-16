لمساعدته على تجاوز الضغوط.. ترامب سيتعامل مع ستارمر بـ"لطف"

توقع تقرير لصحيفة "التلغراف" نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتبع نهجاً "لطيفاً" مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال زيارة الدولة التي تبدأ، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر أمريكية على صلة بالبيت الأبيض، أن ترامب يدرك أن ستارمر "على حافة الهاوية"؛ بسبب الفضيحة المحيطة باللورد بيتر ماندلسون، سفيره السابق لدى الولايات المتحدة، والذي أقيل مؤخراً بعد كشف صلاته بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتأتي الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام ويستضيفها الملك تشارلز الثالث، في توقيت حرج لستارمر، الذي يواجه تدقيقاً مكثفاً داخل حزبه وحكومته، مما يجعل اللقاء فرصة لتخفيف التوترات بدلاً من تصعيدها.

وقال مسؤولان أمريكيان سابقان، إن ترامب سيتعامل بلطف، مدركاً الوضع الحرج لستارمر، فيما وصف أحدهما الزيارة بأنها "مخصصة لروعة قلعة وندسور، وتفقد القوات، وحضور المأدبة الكبرى".

كما أضاف المسؤول أن ترامب لديه "هوائيات سياسية حادة" للحلفاء المتورطين في مشاكل، ويعلم أن ستارمر "كان على وشك الانهيار".

أما ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق لترامب، فقال: "أعتقد أن الرئيس يعرف أن هذا الأمر يتجاوز السياسة اليومية، يتعلق الأمر بأمريكا والمجال الأنجلوسكسوني، العلاقة الخاصة".

وإضافة إلى فضيحة ماندلسون المتفاعلة خسر ستارمر في وقت سابق أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، وسفيرته في المملكة المتحدة، بعد إعلانه "المرحلة الثانية" من ولايته، مما يعكس بداية صعبة لشهر سبتمبر، الذي يشهد أيضاً تقارير متعددة عن تصدع كبير داخل حزب العمال، وأصوات تطالبة بتنحية رئيس الوزراء.

ووسط كل هذه الضغوط، يأتي ترامب للزيارة الرسمية الثانية غير المسبوقة له إلى المملكة المتحدة، والتي "لن تركز على السياسة"، وفق مصادر صحيفة "التلغراف"، التي أكدت أن الرئيس الأمريكي "يحب ستارمر كشخص رغم الاختلافات السياسية".

ومن المقرر أن يستقبل ترامب في قلعة وندسور، يوم الأربعاء، مع تحية المدفعية وموكب العربة، ثم يضع إكليلاً على قبر الملكة إليزابيث الثانية، قبل مأدبة رسمية يلقي فيها خطابات مع الملك. أما يوم الخميس، فسيجري محادثات مع ستارمر في تشيكرز، يليها مؤتمر صحفي مشترك.

ورغم الاختلافات حول قضايا مثل غزة، سياسة الطاقة، وحرية التعبير، حيث انتقد البيت الأبيض قوانين السلامة الإلكترونية البريطانية، إلا أن المسؤولين يؤكدون أن التركيز سيكون على الإعلانات التجارية والعلاقة الخاصة.

وقال مسؤول أمريكي كبير، إن حرية التعبير مهمة للإدارة، لكنها قد لا تكون على جدول الأعمال، مضيفاً أن الخطط قد تتغير مع رئيس "لا يمكن التنبؤ بتصرفاته".

ويواجه ترامب أيضاً جدلاً بشأن علاقاته السابقة مع إبستين، الذي توفي في 2019 أثناء مواجهته اتهامات بالاتجار بالجنس، كما تابع حلفاؤه قضايا مثل اعتقال غراهام لاينهان ولوسي كونولي؛ بسبب تعليقات عبر الإنترنت.

ومع ذلك، نجح ترامب في بناء علاقة دافئة مع ستارمر، كما أعرب في وقت سابق: "أتفق معه جيداً. أحبه كثيراً. إنه ليبرالي، وهو ما يختلف قليلاً عني، ولكنني أعتقد أنه شخص جيد للغاية".