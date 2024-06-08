"أداء سام" و "مجرد كلام"..موقف "ماكرون" من اليمين المتطرف و أوكرانيا يثير الجدل

أثار ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء تلفزيوني عشية الانتخابات الأوروبية جدلًا وانتقادات واسعة بسبب ما اعتبروه عجزًا عن مواجهة صعود اليمين المتطرف، وعن مواجهة الملف الأوكراني وحرب غزة إلّا من خلال "مجرد كلام".

ووصف تقرير نشره موقع "ميديابارت" أداء الرئيس الفرنسي بأنه "سام" ويسبب ما سماه "مرضًا مؤسسيًا مدمرًا للديمقراطية".

ويعلق التقرير على تصريح مقتضب لماكرون حين قال "أنا هنا للتحدث"، ردًا على سؤال من الصحفية التي استضافته على تلفزيون "تي أف 1"، وقالت له: "أما كان ينبغي عليك إسقاط التجمع الوطني؟" (الحزب اليميني المتطرف).

وعدّ التقرير أنّ "الرئيس يتحدث، ولم يتوقف عن الكلام طوال السنوات السبع التي قضاها في منصبه، ويرافق هذا الطوفان من الكلمات الصعود الذي لا يقاوم لليمين المتطرف الذي يبدو أن رئاسته تنظر إليه في رضا بدلاً من إيقافه، على عكس الالتزام الذي تُعهّد به في عام 2017 وتكراره في عام 2022." وفق تعبيره.

ووصف التقرير هذه الكلمات بأنها "تصيبك بالدوار، وهي تكشف تناقضه وتهز الثقة به".