أوكرانيا تعلن "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة القرم

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات المسلحة وبالتعاون مع المخابرات المركزية الأوكرانية تمكنت من تدمير سفينة الإنزال الروسية الضخمة "سيزار كونيكوف" في البحر الأسود.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان صباح الأربعاء: "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالتعاون مع مديرية المخابرات المركزية التابعة لوزارة الدفاع، سفينة الإنزال الكبيرة للغزاة، (سيزار كونيكوف)".

وبحسب وكالة إنترفاكس الأوكرانية كانت السفينة في المياه الإقليمية لأوكرانيا في منطقة ألوبكا في البحر الأسود وقت الاستهداف، وتداولت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو عليه علامة المخابرات المركزية الأوكرانية يظهر لحظة استهداف السفينة.

ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية لكن الوزارة قالت في بيان صباحي إنها تمكنت من إسقاط عدد من المسيرات فوق البحر الأسود.