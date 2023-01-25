بعد تصريحات بن غفير.. هل تطلق إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة؟

حرب سريعة

وتباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية دخول إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة بمواجهة عسكرية واسعة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوتر الأمني في الضفة الغربية والأزمات الداخلية لحكومة بنيامين نتنياهو.

ورجح المحلل السياسي، يونس الزريعي، أن "تلجأ حكومة نتنياهو لشن حرب سريعة ضد قطاع غزة، في إطار سعيها إلى الهروب من الخلافات السياسية الداخلية"، مشيرً إلى أن الهدف من ذلك توحيد الجبهة الداخلية في إسرائيل.

وقال الزريعي، لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة الإسرائيلية في مأزق كبير، وتسعى إلى الدخول في أي مواجهة عسكرية لا تمثل خسارة كبيرة لها، ويكون فيها النصر سهلًا، ما يمكّنها من كسب تأييد الجمهور الإسرائيلي".

وأضاف: "قطاع غزة هو الهدف الأسهل بالنسبة لحكومة نتنياهو، خاصة أن أي جبهة أخرى تكلفة الحرب فيها ستكون باهظة الثمن بالنسبة لإسرائيل"، مبينًا أن أي توتر في القدس والضفة الغربية سيكون له تأثير كبير على غزة.

وأشار الزريعي، إلى "أنه بهذه الحالة سيدخل الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة بمواجهة عسكرية"، مشددًا أن الحكومة الإسرائيلية ترغب بالتصعيد لوضع الحالة الأمنية في خطر، وبالتالي الهروب من المأزق الداخلي.

وبين أن "الأمر مرتبط أيضًا بمدى انضباط الفصائل في غزة، وعدم جر القطاع نحو مواجهة عسكرية واسعة"، مضيفًا: "عدم تجاوب الفصائل مع أي استفزاز إسرائيلي يبطل مفعول رغبة حكومة نتنياهو بشن هجوم واسع".

ووفق المحلل السياسي، فإنه "من المرجح أن تتزايد وتيرة الاتهامات الإسرائيلية للفصائل في غزة بتهديد الأمن القومي الإسرائيلي واشعال التوتر الأمني في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة تمهيد للمواجهة المقبلة.